У The New York Times пояснили, чому публікація карти зі "спірним" Кримом є коректна

Представник газети заявила, що такий підхід не свідчить про згоду з позицією Росії

Видання The New York Times заявляє, що статус окупованого Криму є предметом спору, тому опублікована карта зі "спірним" Кримом коректна.

Представник прес-служби газети The New York Times Деніела Роад Хе прокоментувала російським ЗМІ, зокрема, ТАСС, публікацію карти, на якій Крим позначений як спірна територія.

"У The New York Times існує послідовний підхід до зображення територій, які є спірними, окупованими або яким-небудь чином оспорюваними, що завжди є делікатною темою. Ми вважаємо, що і карта, і наша стаття дають ясний і точний опис ситуації в Криму", - заявила Деніела Роад Хе.

За її словами, такий підхід не свідчить про згоду з позицією Росії.

"Якби статус і майбутнє регіону не були б предметом спору, то ми не виступали б з цією статтею. Газета детально висвітлювала ситуацію в Україні і в Криму", - сказала представник видання.

Раніше Міністерство закордонних справ України обіцяло, що звернеться до The New York Times з приводу публікації карти, в якій окупований Крим позначений тим самим кольором, що й Росія, і названий "спірною" територією.