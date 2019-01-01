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У Токіо автомобіль в'їхав у натовп пішоходів, є постраждалі

Один постраждалий, студент університету, знаходиться в критичному стані. Водія заарештовано
Поліція Токіо заарештувала за підозрою у замаху на вбивство 21-річного чоловіка, який незабаром після півночі 1 січня скоїв наїзд на автомобілі на пішоходів.
У Токіо автомобіль в Фото: РБК

Інцидент стався на популярній серед молоді торговій вулиці. Один постраждалий, студент університету, знаходиться в критичному стані, повідомила японська державно-громадська центральна телерадіокомпанія NHK.

Водій зник з місця події, але був заарештований пізніше. За словами слідчих, затриманий Кадзухіро Кусакабе спочатку заявив, що скоїв терористичний акт. Проте пізніше уточнив, що таким чином висловив протест проти страти як найвищої міри покарання.

Під час наїзду вулиця була закрита для транспорту. На ній було багато пішоходів, які йшли в розташований неподалік великий храм.

Нагадаємо, що поліція Каталонії посилила заходи безпеки після попередження Держдепартаменту США про можливість теракту у Барселоні на різдвяні свята.

 

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01 01 2019 11:57
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