У Токіо автомобіль в'їхав у натовп пішоходів, є постраждалі
Інцидент стався на популярній серед молоді торговій вулиці. Один постраждалий, студент університету, знаходиться в критичному стані, повідомила японська державно-громадська центральна телерадіокомпанія NHK.
Водій зник з місця події, але був заарештований пізніше. За словами слідчих, затриманий Кадзухіро Кусакабе спочатку заявив, що скоїв терористичний акт. Проте пізніше уточнив, що таким чином висловив протест проти страти як найвищої міри покарання.
Під час наїзду вулиця була закрита для транспорту. На ній було багато пішоходів, які йшли в розташований неподалік великий храм.
Нагадаємо, що поліція Каталонії посилила заходи безпеки після попередження Держдепартаменту США про можливість теракту у Барселоні на різдвяні свята.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.