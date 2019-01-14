У Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність води

У місті Торецьк Донецької області через припинення водопостачання оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

"13 січня проведено засідання місцевої комісії ТЕБ і НС, прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації місцевого рівня. Для підвезення питної і технічної води в Торецьку шукають сили і засоби від Головного управління ДСНС України в Донецькій області", - повідомляють на сайті ДСНС області.

12 січня надійшла інформація про збільшення втрат води на водопроводі "Горлівка - Торецьк" діаметром 900 мм. Внаслідок збільшення втрат води Горлівська фільтрувальна станція №2 зупинила подачу води з водопроводу.

"У результаті без централізованого водопостачання залишилися місто Торецьк (32873 людини, 16877 абонентів), селище Залізне (3021 особа, 2145 абонентів), смт Північне (5937 осіб, 3808 абонентів) і смт Південне (982 людини, 614 абонентів), усього 42813 людей (23444 абоненти)", - наголошено в повідомленні.

Протягом 13 січня рятувальники підвезли 128 куб. м технічної води і 33 куб. м питної. Усього від початку залучення сил ДСНС підвезли 167 куб. м технічної і 33 куб. м питної води.

Нагадаємо, 13 січня було виявлено місце прориву водопроводу. Проведення аварійно-відновлювальних робіт заплановано на 14 січня.