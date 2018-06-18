У Торецьку п'яний чоловік побив 14-річну дівчинку

У Торецьку п'яний чоловік жорстоко побив 14-річну подругу доньки.

"Встановлено, що пізно ввечері 16 червня 49-річний мешканець Торецька розпивав вдома спиртне разом зі своєю дружиною та друзями. У цей час до його доньки прийшла 14-річна подруга. Чоловік звернувся до дівчинки нецензурною лайкою, погрожував їй ножем, а потім накинувся на неї з дерев'яним держаком від господарських вил, внаслідок чого дитина отримала відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани лобної області, м'яких тканин голови, грудної клітини та тупу травму живота", - повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Потерпілу терміново доставлено до міської лікарні, а чоловіка – до відділку поліції.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження") Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні інкримінованого злочину та готується клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в ніч із середи на четвер, 14 червня, у центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.