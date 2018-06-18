У Торецьку п'яний чоловік побив 14-річну дівчинку
"Встановлено, що пізно ввечері 16 червня 49-річний мешканець Торецька розпивав вдома спиртне разом зі своєю дружиною та друзями. У цей час до його доньки прийшла 14-річна подруга. Чоловік звернувся до дівчинки нецензурною лайкою, погрожував їй ножем, а потім накинувся на неї з дерев'яним держаком від господарських вил, внаслідок чого дитина отримала відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани лобної області, м'яких тканин голови, грудної клітини та тупу травму живота", - повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Потерпілу терміново доставлено до міської лікарні, а чоловіка – до відділку поліції.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження") Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні інкримінованого злочину та готується клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, що в ніч із середи на четвер, 14 червня, у центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"