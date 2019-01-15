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У Торецьку відновили водопостачання

Піротехніки перевірили 2,5 га місцевості на підходах до пошкодженого водопроводу
На ранок 15 січня в Торецьку Донецької області відновлено централізоване водопостачання.
У Торецьку відновили водопостачання Фото: gettyimages.com

"Упродовж двох днів підрозділи ДСНС разом з групами цивільно-військової співпраці та СЦКК забезпечували безпеку ремонтно-відновлювальних робіт для співробітників компанії "Вода Донбасу". Зокрема, піротехніки перевірили 2,5 га місцевості та знищили небезпечну знахідку - гранату Ф-1", - повідомляє прес-центр ООС.

14 січня, після відкачування води із затопленого аварійної ділянки, ремонтникам вдалося дістатися до пробоїни і полагодити її.

"Сьогодні робота водопроводу відновлена. Зараз відбувається заповнення резервуарів", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, 12 січня в результаті прориву водопроводу місто Торецьк і його околиці залишилися без води. Подібна ситуація вже була в місті в грудні, коли через обстріли зупинилася робота Горлівської фільтрувальної станції.

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15 01 2019 10:54
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