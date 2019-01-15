У Торецьку відновили водопостачання

Піротехніки перевірили 2,5 га місцевості на підходах до пошкодженого водопроводу

На ранок 15 січня в Торецьку Донецької області відновлено централізоване водопостачання.

"Упродовж двох днів підрозділи ДСНС разом з групами цивільно-військової співпраці та СЦКК забезпечували безпеку ремонтно-відновлювальних робіт для співробітників компанії "Вода Донбасу". Зокрема, піротехніки перевірили 2,5 га місцевості та знищили небезпечну знахідку - гранату Ф-1", - повідомляє прес-центр ООС.

14 січня, після відкачування води із затопленого аварійної ділянки, ремонтникам вдалося дістатися до пробоїни і полагодити її.

"Сьогодні робота водопроводу відновлена. Зараз відбувається заповнення резервуарів", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, 12 січня в результаті прориву водопроводу місто Торецьк і його околиці залишилися без води. Подібна ситуація вже була в місті в грудні, коли через обстріли зупинилася робота Горлівської фільтрувальної станції.