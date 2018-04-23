У Торонто вантажівка в'їхала у натовп, є постраждалі

У Торонто фургон в'їхав у натовп, постраждали від 8 до 10 осіб.

Про це повідомляють місцеві видання з посиланням на дані поліції міста.

Це сталося на жвавому перехресті вулиці Янг та проспекту Фінч. За попередніми даними, постраждали від 8 до 10 чоловік. На даний момент невідомо, наскільки серйозні травми.

Згідно з даними CTV News, схожий на вказаний фургон знайшли на проспекті Пойнтс. Мешканцям Торонто рекомендують уникати місця наїзду на людей.

Нагадаємо, за інформацією видання Sueddeutsche Zeitung, а також телеканалів WDR та NDR, водій вантажного мікроавтобуса – громадянин Німеччини 1969 року, який мав психічні розлади. У його помешканні провели обшук на предмет наявності вибухових речовин.

Видання Spiegel Online зазначає, що нападник – 48-річний мешканець Мюнстера Йенс Р., який в минулому одного разу вже демонстрував проблемну психічну поведінку, він не був відомий поліції як екстреміст.

Наїзд стався 7 квітня о 15:27 за місцевим часом в центрі Мюнстера, зловмисник спрямував автомобіль на людей, які сиділи на терасі популярного ресторану Grosser Kiepenkerl.