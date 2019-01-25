У Трампа готують заяву про запровадження надзвичайного стану на кордоні з Мексикою, - ЗМІ
У такий спосіб Трамп може обійти Конгрес, який не погоджує виділення коштів на зведення стіни. Заява була оновлена минулого тижня.
У проекті (чорновому варіанті) заяви йдеться, що іноземці, які незаконно перетинають кордон США є "прямою загрозою безпеці" країни.
"Тому тепер я, Дональд Трамп, владою, наданою мені Конституцією і законами США, зокрема Законом про надзвичайні ситуації, заявляю, що надзвичайний стан діє на південному кордоні Сполучених Штатів", - повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на отримані документи.
Запровадження надзвичайного стану дозволить адміністрації Трампа зібрати кошти на побудову стіни. Зокрема, 681 мільйон доларів з фонду конфіскації, 3,6 мільярдів доларів з військового будівництва, 3 мільярди доларів з фондів цивільних будівельних робіт Пентагону і 200 мільйонів доларів із коштів Міністерства внутрішньої безпеки.
Додамо, що президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.
Нагадаємо, що Білий дім зажадав, щоб Конгрес затвердив кошторис до $5 млрд на будівництво стіни вздовж кордону США з Мексикою. Демократи відхилили цю пропозицію, назвавши проект марнотратним. Через це у США частково припинив роботу уряд (відбувся так званий "шатдаун"). Часткове припинення роботи уряду США, яке триває вже більше десяти днів - 800 тисяч держслужбовців змушені залишатися вдома і не отримують зарплату.
4 січня Палата представників Конгресу США прийняла два законопроекти, спрямованих на припинення "шатдауну".
Утім, конгресмени від демократів, які тепер мають більшість у нижній палаті, відкинули вимогу про фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Тепер ці зміни має затвердити верхня палата - сенат, який контролюють республіканці.
Водночас, Трамп заявив, що може ввести у країні надзвичайний стан, або тримати уряд закритим роками, аби в обхід Конгресу отримати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
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