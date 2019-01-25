У Трампа готують заяву про запровадження надзвичайного стану на кордоні з Мексикою, - ЗМІ

Трамп може обійти Конгрес, який не погоджує виділення коштів на зведення стіни

Білий дім готує проект заяви президента США Дональда Трампа про запровадження режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою — у такому випадку в адміністрації можуть зібрати понад 7 мільярдів доларів на зведення стіни на кордоні, якої добивається Трамп.

У такий спосіб Трамп може обійти Конгрес, який не погоджує виділення коштів на зведення стіни. Заява була оновлена минулого тижня.

У проекті (чорновому варіанті) заяви йдеться, що іноземці, які незаконно перетинають кордон США є "прямою загрозою безпеці" країни.

"Тому тепер я, Дональд Трамп, владою, наданою мені Конституцією і законами США, зокрема Законом про надзвичайні ситуації, заявляю, що надзвичайний стан діє на південному кордоні Сполучених Штатів", - повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на отримані документи.

Запровадження надзвичайного стану дозволить адміністрації Трампа зібрати кошти на побудову стіни. Зокрема, 681 мільйон доларів з фонду конфіскації, 3,6 мільярдів доларів з військового будівництва, 3 мільярди доларів з фондів цивільних будівельних робіт Пентагону і 200 мільйонів доларів із коштів Міністерства внутрішньої безпеки.