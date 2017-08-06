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У Трампа запевнили, що збережуть санкції проти Росії

Існуючий санкційний режим є найкращим інструментом для того, щоб змусити Росію виконувати її зобов’язання
Білий дім не має намірів щодо скасування санкцій проти Росії
У Трампа запевнили, що збережуть санкції проти Росії Фото: з вільних джерел

Про це заявила заступниця офіційного представника Білого дому Сара Сандерс, повідомляє The Associated Press.

За її словами, адміністрація Дональда Трампа "віддана існуючим санкціям проти Росії" і буде підтримувати їх доки Москва повністю не виконає свої зобов’язання для вирішення кризи в Україні.

"Ми вважаємо, що існуючий санкційний режим є найкращим інструментом для того, щоб змусити Росію виконувати її зобов’язання" - заявила Сандерс.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідери Групи семи не виключають додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні.
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08 06 2017 22:29
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