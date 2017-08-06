У Трампа запевнили, що збережуть санкції проти Росії

Існуючий санкційний режим є найкращим інструментом для того, щоб змусити Росію виконувати її зобов’язання

Білий дім не має намірів щодо скасування санкцій проти Росії

Про це заявила заступниця офіційного представника Білого дому Сара Сандерс, повідомляє The Associated Press.

За її словами, адміністрація Дональда Трампа "віддана існуючим санкціям проти Росії" і буде підтримувати їх доки Москва повністю не виконає свої зобов’язання для вирішення кризи в Україні.

"Ми вважаємо, що існуючий санкційний режим є найкращим інструментом для того, щоб змусити Росію виконувати її зобов’язання" - заявила Сандерс.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.