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У Трампа запевнили, що збережуть санкції проти Росії
Існуючий санкційний режим є найкращим інструментом для того, щоб змусити Росію виконувати її зобов’язання
Фото: з вільних джерел
Про це заявила заступниця офіційного представника Білого дому Сара Сандерс, повідомляє The Associated Press.
За її словами, адміністрація Дональда Трампа "віддана існуючим санкціям проти Росії" і буде підтримувати їх доки Москва повністю не виконає свої зобов’язання для вирішення кризи в Україні.
"Ми вважаємо, що існуючий санкційний режим є найкращим інструментом для того, щоб змусити Росію виконувати її зобов’язання" - заявила Сандерс.
Раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідери Групи семи не виключають додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні.
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