У Transparency International не задоволені рівнем боротьби з корупцією в Україні
За рік, що минув від часу останнього візиту до Києва голови глобального антикорупційного руху Transparency International (TI) Хосе Угаса, українська влада продемонструвала "дуже незначні результати" в боротьбі з корупцією і "не усвідомлює, наскільки нагальною вона має бути".
"У Києві вже запізнилися з антикорупційною реформою, бо все що треба було для неї робити, мало бути зроблено ще вчора", - заявив Угас під час прес-конференції у Києві у вівторок, 23 травня.
Він порадив українським антикорупційним органам терміново "підсмажити велику рибу", тобто довести до суду гучні справи чиновників-корупціонерів часів Януковича, повідомляє DW.
За його інформацією, у 2016 році у дослідженні TI, яке визначає індекс сприйняття корупції у світі, згідно з яким "0" - тотальна корупція, а "100" - її повна відсутність, Україна отримала 29 пунктів зі 100 і опинилася на 131 місці серед 176 країн.
Такі показники великою мірою пояснюються розповсюдженням інформації про масштаби корупційних злочинів часів Януковича. До речі, саме Янукович у 2016-му році очолив інший рейтинг ТІ - Unmask the Corrupt, у якому обирався найбільший корупціонер світу.
"Це свідчить про те, що не лише українці, а й люди в усьому світі чекали від влади в Києві рішучої та потужної реакції на злочини Януковича та його оточення, щоб в Україні нарешті перервався ланцюжок корупційної безкарності", - сказав Угас. Він нагадав, що під час минулорічної зустрічі президент Порошенко пообіцяв йому робити усе можливе, аби втілити в життя антикорупційну реформу.
У Transparency International розчаровані й тим, що запровадження системи електронного декларування прибутків державних чиновників "досі не дало кінцевого результату".
"Жоден з чиновників не притягнений до відповідальності за неправдиві дані в своїй е-декларації, а перевірка декларацій хоча б першої хвилі ще досі не почалася", - говорить виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.
Він також критично оцінив заяви генпрокурора Юрія Луценка про конфіскацію і повернення в бюджет України 1,5 мільярда доларів з рахунків Януковича та його оточення.
"Від громадськості досі ховають рішення суду, на підставі якого ці гроші були повернені, отже ми не знаємо напевне, чи були вони повернені у держбюджет", - пояснив експерт.
Нагадаємо, у березні Transparency International та її відділення в Україні закликали українську владу скасувати суперечливі поправки до Закону "Про запобігання корупції", згідно з якими антикорупційні активісти та їх контрагенти мають подавати е-декларації.
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