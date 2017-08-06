НОВИНИІнфляція в Україні у травні 2017 року зросла до 1,3% порівняно з 0,9% у квітні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У травні інфляція прискорилася до 1,3%
З початку поточного року інфляція склала 6,2%
Фото: Shutterstock
У річному вимірі (відносно до аналогічного періоду минулого року) зростання споживчих цін за підсумками травня також прискорилося до 13,5% з 12,2% за підсумками квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Державної служби статистики.
З початку поточного року інфляція склала 6,2%, уточнив Держстат.
Нагадаємо, що в травні уряд офіційно погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 3% до 1,8%, інфляції - з 8,1% до 11,2% у 2017 році.
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08 06 2017 19:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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