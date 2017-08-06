У травні інфляція прискорилася до 1,3%

З початку поточного року інфляція склала 6,2%

Інфляція в Україні у травні 2017 року зросла до 1,3% порівняно з 0,9% у квітні.

У річному вимірі (відносно до аналогічного періоду минулого року) зростання споживчих цін за підсумками травня також прискорилося до 13,5% з 12,2% за підсумками квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Державної служби статистики.

З початку поточного року інфляція склала 6,2%, уточнив Держстат.

Нагадаємо, що в травні уряд офіційно погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 3% до 1,8%, інфляції - з 8,1% до 11,2% у 2017 році.