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У травні на Донбасі загинули семеро українських бійців, - Турчинов

Небезпечна ситуація спостерігається вздовж всієї лінії розмежування сторін конфлікту
У травні 2017 року в зоні проведення АТО на Донбасі загинули 7 українських бійців, 141 отримав поранення.
У травні на Донбасі загинули семеро українських бійців, - Турчинов Олександр Турчинов. Фото: rbc

Про це в ході поїздки в прифронтову Мар'їнку повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, інформує персональний сайт політика.

Він підкреслив, що небезпечна ситуація спостерігається вздовж всієї лінії розмежування сторін конфлікту.

"Протягом травня в результаті військових провокацій загинуло 7 наших військовослужбовців, отримали поранення 141. Однією з останніх тенденцій є використання важкої 152-мм самохідної артилерії і реактивних систем залпового вогню для нанесення ударів по позиціях Збройних сил України на відстані до 20 км від лінії розмежування", - заявив секретар РНБО.

За його словами, російсько-терористичні угруповання намагаються завдати максимальної шкоди підрозділах ЗСУ і відпрацьовують технологію ведення прицільного вогню по передовим, так і по віддаленим позиціях.

"Крім того, командування російсько-терористичних військ продовжує перекидати на окуповану територію військових, зброю, боєприпаси та паливно-мастильні матеріали, посилює забезпечення передових підрозділів і інженерне устаткування вогневих позицій", - додав Турчинов.

Нагадаємо, що з березня до 14 травня 2017 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) підтвердило 178 жертв серед цивільного населення на Донбасі - 35 загиблих та 143 поранених.

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31 05 2017 19:16
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