У травні на Донбасі загинув 1 цивільний, 19 поранені, – ОБСЄ

Усього з початку 2017 року в результаті конфлікту на Донбасі постраждала 191 людина

За перший тиждень травня, 1-7 числа, на Донбасі загинув 1 цивільний, ще 19 постраждали.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю, 12 травня, перший заступник глави місії Олександр Хуг, повідомляють "Українські новини".

"Минулого тижня СММ підтвердила 20 випадків жертв серед цивільного населення, серед яких 1 загиблий", - сказав він.

За словами Хуга, всього з початку 2017 року в результаті конфлікту на Донбасі постраждала 191 людина.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська не припиняють чинити збройні провокації проти сил АТО. За минулу добу на Донбасі загнули два українські військовослужбовці.