НОВИНИЗа перший тиждень травня, 1-7 числа, на Донбасі загинув 1 цивільний, ще 19 постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У травні на Донбасі загинув 1 цивільний, 19 поранені, – ОБСЄ
Усього з початку 2017 року в результаті конфлікту на Донбасі постраждала 191 людина
Фото:112.ua
Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю, 12 травня, перший заступник глави місії Олександр Хуг, повідомляють "Українські новини".
"Минулого тижня СММ підтвердила 20 випадків жертв серед цивільного населення, серед яких 1 загиблий", - сказав він.
За словами Хуга, всього з початку 2017 року в результаті конфлікту на Донбасі постраждала 191 людина.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська не припиняють чинити збройні провокації проти сил АТО. За минулу добу на Донбасі загнули два українські військовослужбовці.
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