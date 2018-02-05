У третині справ НАБУ і САП суд не розпочав розгляд
"У третині з-поміж 127 справ, в яких детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальний акт до судових інстанцій, розгляд по суті досі не розпочався. При цьому, у 48 провадженнях наразі не відбулося навіть підготовчого засідання – деякі справи чекають своєї черги по року-півтора", – інформує прес-служба НАБУ.
Як приклад, у бюро нагадали про справу за фактом завдання збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", у якій уже понад 15 місяців не призначають підготовче засідання.
У НАБУ зазначили, що в провадженні за обвинуваченням восьми учасників так званої "газової схеми", у якій фігурує народний депутат Олександр Онищенко, також впродовж тривалого часу – 10 місяців – не може відбутися підготовче засідання.
"Наразі лише у 29 справах від НАБУ і САП ухвалені судові рішення. Більшість судових рішень – це затвердження угод про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем. Так, у 19 справах ухвалено обвинувальний вирок, не пов’язаний з позбавленням волі. Станом на 31 березня 2018 року у двох справах до реального покарання у вигляді позбавлення волі засуджено трьох осіб", – розповіли в НАБУ.
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