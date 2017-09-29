У трьох областях не щеплених від кору дітей заборонили пускати в садки і школи

Не вакцинованих проти кору дітей не допускатимуть у навчальні заклади в Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях.

Таке рішення прийнято спільно з Міністерством освіти. Дітей пустять у школи і садки лише після того, як вони отримають усі необхідні дози вакцини за календарем, повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

На початку вересня в Україні зареєстрували 1 627 випадків кору, двоє дітей в Одеській області померли. Найбільше випадків зареєстрували в Івано-Франківській (747 випадків), Одеській (589 випадків) і Тернопільській (70 випадків) областях.

В основному на кір хворіють діти. Цього року в Івано-Франківській області захворіла 591 дитина (79% від усіх недужих), Одеській - 389 дітей (66% від усіх недужих) і Тернопільській - 57 дітей (81% від усіх недужих). Зазвичай хворіють не вакциновані проти кору.

Для захисту від кору, згідно з календарем щеплень в Україні, необхідно отримати дві дози вакцини КПК. Якісна і безпечна вакцина проти кору, паротиту та краснухи (виробництва "ГлаксоСмітКляйн", Бельгія) є в усіх областях у достатній кількості, запевняє МОЗ.

Вакцинуватися рекомендують також і дорослим, які не мали щеплення проти кору. Вакцину вони повинні придбати власним коштом.

Кір є однією з головних причин дитячої смертності у світі. Він загрожує і дітям, і дорослим, які не захищені щепленням. Захворювання проявляється високою температурою, нежитем, кашлем, висипом, іноді до симптомів додаються блювота і пронос. Кір небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією або спричинити ураження головного мозку.

Головна причина спалахів кору - низький рівень охоплення вакцинацією. Торік менш ніж половина українських дітей були щеплені від кору за графіком. На кінець серпня 2017 року другою дозою вакцини КПК за календарем щеплень було захищено 61% дітей шестирічного віку.

Нагадаємо, що від початку року в Києві зареєстровано вісім випадків інфекційного захворювання лептоспіроз, один чоловік помер.