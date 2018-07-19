У трьох областях затримали посадовців вишів за хабарі від абітурієнтів

Працівникам освіти загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років ув’язнення

Працівники територіальних управлінь захисту економіки Нацполіції затримали працівників вищих навчальних закладів Черкаської, Сумської та Одеської областей під час одержання ними хабарів.

Суми хабарів коливалися від 5 тисяч гривень до 5 тисяч доларів, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Так в Одесі правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадових осіб однієї з Одеських академій. Повідомляється, що декан та завідувач лабораторії вимагали від трьох абітурієнтів 5 тисяч доларів.

"За вказану суму неправомірної вигоди працівники освіти пообіцяла допомогти майбутнім студентам із вступом до навчального закладу. Затримали фігурантів під час одержання хабара", - йдеться у заяві.

У поліції додають, що окрім 5 тисяч доларів хабара, правоохоронці вилучили 4 конверти, в яких були зазначені прізвища інших абітурієнтів. У середині конвертів були кошти загальною сумою 2600 доларів та 2500 гривень.

Крім того на Черкащині за успішне складання вступних іспитів та зарахування до навчального закладу декан одного з інститутів вимагав від абітурієнта понад 5 тисяч гривень. Правоохоронці затримали посадовця вишу.

Також у поліції повідомляють, що у Сумській області заступник директора вишу вимагав за вирішення аналогічного питання 10 тисяч гривень.

"Під час одержання першої частини хабара, 2 тисяч гривень, посадовця було затримано оперативниками Управління захисту економіки в Сумській області Нацполіції під процесуальним керівництвом Охтирської місцевої прокуратури", - заявили у прес-службі.

Наразі відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Працівникам освіти загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Львівській області за отримання хабара правоохоронці затримали завідувача кафедри одного з вишів.