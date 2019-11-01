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У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею з 12 по 14 січня не пропускатимуть вантажівки

У ДФС просять врахувати зазначену інформацію та обрати альтернативні маршрути та місця перетину державного кордону
На Львівщині у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею від 12 до 14 січня не здійснюватиметься пропуск вантажівок в обох напрямках.
У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею з 12 по 14 січня не пропускатимуть вантажівки Фото: EPA/UPG

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області з посиланням інформацію, отриману від митних органів Польщі.

"Починаючи з 21:00 12 січня до 03:00 14 січня, у пунктах пропуску "Шегині–Медика", "Краковець–Корчова" та "Рава-Руська–Хребенне" будуть недоступні окремі електронні сервіси, зокрема, e-Klient, e-Winoski, e-Zefir, e-Zabezpieczenia, e-Booking TRUCK, e-Tranzyt, e-Itrastat, e-ICS, e-Przewoz (SENT), EMCS PL2, e-Export, e-Import, e-Status, у зв’язку з чим польською стороною не здійснюватиметься оформлення та пропуск вантажних автомобілів з товарами в обох напрямках", - йдеться у повідомленні. 

У ДФС просять врахувати зазначену інформацію та обрати альтернативні маршрути та місця перетину державного кордону.

Нагадаємо, що на польсько-українському кордонному переході в Дорогуську затримано чоловіка, який хотів вивезти з України артилерійську систему.

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11 01 2019 14:39
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