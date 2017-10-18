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У трьох ВНЗ за хабарі продовжували термін перебування в Україні відрахованих студентів-іноземців

За оформлення на 6-місячні такі курси службовці ВНЗ вимагали від 600 до 800 доларів
Посадові особи трьох ВНЗ за хабарі продовжували термін перебування в Україні відрахованих студентів-іноземців шляхом оформлення їх на фіктивні курси.
У трьох ВНЗ за хабарі продовжували термін перебування в Україні відрахованих студентів-іноземців Фото: прокуратруа Києва

Затримано заступника декана факультету з роботи з іноземними громадянами НМУ ім. Богомольця, інспектора центру міжнародної співпраці та розвитку сектору роботи з іноземними студентами Університету державної фіскальної служби і директора міжнародного центру в Європейському університеті, повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

Вони оформляли іноземних громадян та іноземних студентів, які були відраховані з навчальних закладів України, на підготовчі курси. Відвідувати ці курси не було потрібно.

За оформлення на 6-місячні такі курси службовці ВНЗ вимагали від 600 до 800 доларів.

Вказані посадовці затримані в порядку ст. 208 КПК України. Наразі затриманим особам прокуратурою міста Києва готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Відомості про вчинене кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 368-3 КК України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки та прокуратури затримали під час отримання хабара доцента одного з університетів Черкас, яка систематично вимагала й отримувала гроші від студентів.

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18 10 2017 18:39
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