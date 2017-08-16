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У трьох водоймах на Миколаївщині знайшли збудник холери

З метою недопущення зараження мешканців, на водоймах заборонили купатись
На Миколаївщині після знайденого у річці Інгул збудника холери заборонили купання та вилов риби в акваторії річок Інгул, Південний Буг та у Дніпро-Бузькому лимані.
У трьох водоймах на Миколаївщині знайшли збудник холери Фото: 112.ua

Також було надано розпорядження щодо таких першочергових заходів: гіперхлорування питної води, вжиття заходів щодо ліквідації місць стихійної торгівлі продуктами харчування, особливо рибопродуктами.

Ці дії спрямовані на недопущення зараження мешканців холерою. Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Холера - це гостре діарейне захворювання, внаслідок якого, за відсутності лікування, через декілька годин людина може померти.

Холера передається частіше при вживанні забрудненої води, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах.

Основним резервуаром є люди та водні ресурси, такі як солонкуваті води і гирла річок, де часто відбувається цвітіння водоростей.

Раніше центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.

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16 08 2017 21:07
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