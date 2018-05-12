У ТРЦ Харкова вилучили понад 300 шуб з натурального хутра на 2 млн гривень
Спецоперацію проводили прикордонники, співробітники податкової та прокуратури, повідомляє Східне регіональне управління Держприкордонслужби
За результатами обшуків за місцем проживання підозрюваних, а також у ТРЦ "Барабашово" було вилучено понад 300 одиниць хутряних виробів на загальну суму 2 млн 230 тис. гривень, понад 100 тис. гривень готівкою, банківські картки та документи, що підтверджують характер злочинних діянь.
Фото: Держприкордонслужба
Вилучені хутряні виробиФото: Держприкордонслужба Вилучені
Зараз тривають слідчо-оперативні дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до ввезення і реалізації зазначеної продукції, у тому числі і серед посадових осіб.
Фото: Держприкордонслужба
Нагадаємо, в Україні викрили схему контрабанди ювелірних виробів, яка завдала державі збитків на суму понад 30 мільйонів гривень.
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