CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Львова в парку Хмельницького виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центральному парку Львова знайшли артснаряд часів Другої світової війни
Місце події огороджено, виставлено охорону
Фото: anons.uz.ua
Про це передає сайт Львівської міськради.
Снаряд знайшли близько 16:18. Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, снаряд було привезено до парку разом із землею.
Місце події огороджено, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДержНС України на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмета.
Як повідомлялося, в Києві на Печерську знайшли два снаряди часів Другої світової війни.
У центрі Маріуполя Донецької області в одному із сміттєвих баків виявили дві гранати та протитанкову міну, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.
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10 08 2017 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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