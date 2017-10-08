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У центральному парку Львова знайшли артснаряд часів Другої світової війни

Місце події огороджено, виставлено охорону
У центрі Львова в парку Хмельницького виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни
У центральному парку Львова знайшли артснаряд часів Другої світової війни Фото: anons.uz.ua

Про це передає сайт Львівської міськради.

Снаряд знайшли близько 16:18. Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, снаряд було привезено до парку разом із землею.

Місце події огороджено, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДержНС України на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмета.

Як повідомлялося, в Києві на Печерську знайшли два снаряди часів Другої світової війни.

У центрі Маріуполя Донецької області в одному із сміттєвих баків виявили дві гранати та протитанкову міну, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

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10 08 2017 20:56
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