У центрі Авдіївки виявили снаряд від бойовиків, який не розірвався

У центрі прифронтової Авдіївки серед багатоповерхівок сьогодні виявили снаряд, який не розірвався.

Відомо, що снаряд прилетів з території, яка підконтрольна проросійським бойовикам, інформує поліція Донецької області.

Боєприпас не встиг розірватися і застряг в асфальті.



Фото: ГУ Нацполіціі в Донецькій області

Слідчо-оперативна група негайно виїхала за вказаною адресою. До прибуття саперного підрозділу співробітники поліції взяли в оточення небезпечне місце, щоб не допустити травм і загибелі мирного населення, зазначили в поліції.



Фото: ГУ Нацполіціі в Донецькій області

Зазначимо, позиції українських військових, розташовані поблизу Авдіївки регулярно потрапляють під обстріл проросійських бойовиків.

Нагадаємо, що у Донецьку ввечері 1 червня 2015 року один зі снарядів потрапив у квартиру.