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У центрі Авдіївки виявили снаряд від бойовиків, який не розірвався

Боєприпас застряг в асфальті.
У центрі прифронтової Авдіївки серед багатоповерхівок сьогодні виявили снаряд, який не розірвався.
У центрі Авдіївки виявили снаряд від бойовиків, який не розірвався Фото: ГУ НП в Донецькій області

Відомо, що снаряд прилетів з території, яка підконтрольна проросійським бойовикам, інформує поліція Донецької області.

Боєприпас не встиг розірватися і застряг в асфальті.


Фото: ГУ Нацполіціі в Донецькій області

Слідчо-оперативна група негайно виїхала за вказаною адресою. До прибуття саперного підрозділу співробітники поліції взяли в оточення небезпечне місце, щоб не допустити травм і загибелі мирного населення, зазначили в поліції.


Фото: ГУ Нацполіціі в Донецькій області

Зазначимо, позиції українських військових, розташовані поблизу Авдіївки регулярно потрапляють під обстріл проросійських бойовиків.

Нагадаємо, що у Донецьку ввечері 1 червня 2015 року один зі снарядів потрапив у квартиру.

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29 01 2017 11:17
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