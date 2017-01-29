У центрі Авдіївки виявили снаряд від бойовиків, який не розірвався
Відомо, що снаряд прилетів з території, яка підконтрольна проросійським бойовикам, інформує поліція Донецької області.
Боєприпас не встиг розірватися і застряг в асфальті.
Фото: ГУ Нацполіціі в Донецькій області
Слідчо-оперативна група негайно виїхала за вказаною адресою. До прибуття саперного підрозділу співробітники поліції взяли в оточення небезпечне місце, щоб не допустити травм і загибелі мирного населення, зазначили в поліції.
Фото: ГУ Нацполіціі в Донецькій області
Зазначимо, позиції українських військових, розташовані поблизу Авдіївки регулярно потрапляють під обстріл проросійських бойовиків.
Нагадаємо, що у Донецьку ввечері 1 червня 2015 року один зі снарядів потрапив у квартиру.
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