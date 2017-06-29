У центрі Донецька прогримів потужний вибух: є постраждалі, - ФОТО
Згідно з попередніми даними, причиною вибуху могло стати спрацювання саморобного вибухового пристрою.
"Попередньо, за першими даними із місця, є загиблі. Ведеться облік поранених, на місці їм надається вся необхідна допомога", - повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело в "ДНР".
Фото: ДАН
Водночас, інформаційний ресурс сепаратистів "ДАН", підконтрольний "ДНР", повідомляє, що часткове обвалення будівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі відбулося в результаті підмивання стіни через рясні опади.
Також повідомляється, що в результаті події є одна постраждала - це жінка-сторож. Її госпіталізовано службою "швидкої допомоги".
У результаті вибуху зруйновано частину актового залу, а також бібліотеку.
За інформацією "Новостей Донбасса", в будівлі інституту перебуває "МДБ ДНР".
Нагадаємо, що у неділю, 25 червня, в Луганську підірвали авто з майором збройних сил Росії Куліковим.
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