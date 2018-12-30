У центрі Франківська застрелили чоловіка, вбивць шукають по всій області

У чоловіка вогнепальне поранення в область шиї, а злочинці втекли на автомобілі темного кольору

У центрі Івано-Франківська застрелили чоловіка, по області оголосили план “Сирена” для розшуку вбивць.

“Близько 14:08 до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення, що на вул. Хотинська виявлено тіло людини. З'ясувалося, що у чоловіка вогнепальне поранення в область шиї, а злочинці втекли на автомобілі темного кольору. За попередньою інформацією, вбитий - мешканець Франківська 1958 року народження”, - повідомляє прес-служба обласної поліції.

На місці працюють слідчі. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (Вбивство). У області ввели оперативний план “Сирена” для розшуку і затримання зловмисників.

Додамо, що у Івано-Франківську напали на голову Всеукраїнського братства ОУН-УПА, 71-річного Богдана Боровича.