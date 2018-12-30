CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Івано-Франківська застрелили чоловіка, по області оголосили план “Сирена” для розшуку вбивць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Франківська застрелили чоловіка, вбивць шукають по всій області
У чоловіка вогнепальне поранення в область шиї, а злочинці втекли на автомобілі темного кольору
поліція
“Близько 14:08 до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення, що на вул. Хотинська виявлено тіло людини. З'ясувалося, що у чоловіка вогнепальне поранення в область шиї, а злочинці втекли на автомобілі темного кольору. За попередньою інформацією, вбитий - мешканець Франківська 1958 року народження”, - повідомляє прес-служба обласної поліції.
На місці працюють слідчі. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (Вбивство). У області ввели оперативний план “Сирена” для розшуку і затримання зловмисників.
Додамо, що у Івано-Франківську напали на голову Всеукраїнського братства ОУН-УПА, 71-річного Богдана Боровича.
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