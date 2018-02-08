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У Харкові горить Українська інженерно-педагогічна академія

Площа пожежі становить близько 500 кв. м
У центрі Харкова на вул. Університетська, 12 горить двоповерхова будівля навчального корпусу № 4 Української інженерно-педагогічної академії.
У Харкові горить Українська інженерно-педагогічна академія Фото: /kharkiv.dsns.gov.ua

Повідомлення про пожежу надійшло о 15:07, повідомляє прес-служба ДержНС.

Вогнем охоплено конструкції горища, перекриття та даху двоповерхової будівлі.

Керівник гасіння пожежі оголосив підвищений 3-й номер складності. Було ухвалено рішення про залучення додаткових сил та засобів ДержНС.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

Загалом до гасіння пожежі залучено близько 80 чоловік особового складу ДержНС.

Площа пожежі становить близько 500 кв. м. Наразі триває її ліквідація.

Нагадаємо, у селищі Велика Добронь поблизу Ужгорода згорів ромський дитячий садок. За інформацією рятувальників, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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02 08 2018 17:18
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