CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Харкова на вул. Університетська, 12 горить двоповерхова будівля навчального корпусу № 4 Української інженерно-педагогічної академії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові горить Українська інженерно-педагогічна академія
Площа пожежі становить близько 500 кв. м
Фото: /kharkiv.dsns.gov.ua
Повідомлення про пожежу надійшло о 15:07, повідомляє прес-служба ДержНС.
Вогнем охоплено конструкції горища, перекриття та даху двоповерхової будівлі.
Керівник гасіння пожежі оголосив підвищений 3-й номер складності. Було ухвалено рішення про залучення додаткових сил та засобів ДержНС.
Фото: kharkiv.dsns.gov.ua
Загалом до гасіння пожежі залучено близько 80 чоловік особового складу ДержНС.
Площа пожежі становить близько 500 кв. м. Наразі триває її ліквідація.
Нагадаємо, у селищі Велика Добронь поблизу Ужгорода згорів ромський дитячий садок. За інформацією рятувальників, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.
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02 08 2018 17:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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