У центрі Харкова невідомі підпалили намет Євромайдану
Про це розповіла заступник начальника відділу комунікацій поліції в Харківський області підполковник поліції Оксана Калмикова, повідомляє Укрінформ.
"Повідомлення надійшло до Шевченківського відділу поліції 2 квітня о 02:40. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали свідків, оглянули місце події та зібрали первинний матеріал", – зазначила Калмикова.
За її словами, попередньо встановлено, що невідомі намагалися підпалити палатку, розташовану на площі Свободи.
"Зловмисникам завадили охоронці. Вогонь одразу ж було загашено", – додала Калмикова.
За її словами, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України з санкцією до 4 років позбавлення волі.
"Зараз працівники поліції встановлюють усі обставини та розшукують осіб, причетних до злочину", – підкреслила Калмикова.
У вересні 2014 року на площі Свободи активісти Євромайдану встановили великий намет з банером "Все для победы" як платформу громадських ініциатив, зокрема, збору коштів на підтримку армії та переселенців.
Нагадаємо, українські військові 13 березня перекрили волонтерам в'їзд у зону проведення антитерористичної операції на блокпостах Слов'янська та Краматорська.
Начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Голосіївського управління Нацполіціі Києва капітан поліції Юрій Балабей веде боротьбу з волонтерами, які допомагають українським військовослужбовцям на Донбасі.
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