У Харкові сталася стрілянина, двоє людей дістали поранення
На цей момент відомо, що конфлікт стався через питання права володіння квартирою, - повідомляє місцеве видання 057.ua.
За інформацією видання, конфлікт почався ще вранці, коли невідомі прийшли виселяти харків'янку Наталію з квартири, яка належала її колишньому чоловікові. Після розлучення він її продав, і жінка не була прописана в квартирі.
Сьогодні в квартиру прийшли люди, які представилися як "представники власника" і почали виламувати двері.
Наразі відомо, що "представники власника" застосували вогнепальну зброю і поранили двох людей.
"Стріляли дві людини з пістолетів, поранили знайомого в руку, після чого вони відразу ж втекли. Їх було осіб 30, всі були в спортивних костюмах", - розповіла сама Наталя.
Своєю чергою в поліції Харкова повідомили, що внаслідок інциденту поранено дві людини - у 33-річного чоловіка медики констатували поранення верхніх та нижніх кінцівок, 48-річний чоловік зазнав ударів і ран обличчя.
У відділ поліції доставлено 7 осіб, учасників цієї події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Всі обставини встановлюються.
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