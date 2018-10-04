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У Харкові сталася стрілянина, двоє людей дістали поранення

Конфлікт стався через питання права володіння квартирою
У центрі Харкова, на вулиці Чайковського, 7/9 сталася стрілянина, внаслідок якої дві людини дістали поранення.
У Харкові сталася стрілянина, двоє людей дістали поранення Фото: gettyimages.com

На цей момент відомо, що конфлікт стався через питання права володіння квартирою, - повідомляє місцеве видання 057.ua.

За інформацією видання, конфлікт почався ще вранці, коли невідомі прийшли виселяти харків'янку Наталію з квартири, яка належала її колишньому чоловікові. Після розлучення він її продав, і жінка не була прописана в квартирі.

Сьогодні в квартиру прийшли люди, які представилися як "представники власника" і почали виламувати двері.

Наразі відомо, що "представники власника" застосували вогнепальну зброю і поранили двох людей.

 

"Стріляли дві людини з пістолетів, поранили знайомого в руку, після чого вони відразу ж втекли. Їх було осіб 30, всі були в спортивних костюмах", - розповіла сама Наталя.

Своєю чергою в поліції Харкова повідомили, що внаслідок інциденту поранено дві людини - у 33-річного чоловіка медики констатували поранення верхніх та нижніх кінцівок, 48-річний чоловік зазнав ударів і ран обличчя.

У відділ поліції доставлено 7 осіб, учасників цієї події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Всі обставини встановлюються.

 

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10 04 2018 18:23
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