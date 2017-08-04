У центрі Харкова встановили блокпост ЄС з нагоди чергової річниці звільнення ОДА, – ФОТО
Про це повідомляє Укрінформ.
"Так ми відзначаємо 3-ю річницю звільнення ХОДА, причому не політичними, а культурними засобами, зокрема, встановленням символічного блокпоста під прапором ЄС. Це означає пріоритет загальноєвропейських цінностей для України, тим більше, у зв'язку зі схваленим Європарламентом безвізом для українців", – сказав координатор Харківського Євромайдану журналіст Володимир Чистилін.
Фото: sq.com.ua
Фото: sq.com.ua
За його словами, ідея блокпоста з прапором ЄС належить студентам-активістам, вони ж розмістили на встановлених тут піноблоках патріотичні малюнки і слогани: "Крим і Донбас – це Україна" й "Україна – не окраїна".
Фото: sq.com.ua
Фото: sq.com.ua
Нагадаємо, 1 березня 2014 року проросійські активісти після мітингу на площі Свободи захопили будинок Харківської ОДА і підняли над ним прапор РФ. Наступного дня правоохоронці повернули будинок під контроль місцевої влади.
6 квітня 2014 року проросійські активісти знову захопили будинок ХОДА.
8 квітня рано-вранці спецпідрозділ міліції витіснив загарбників з будинку: на місці було затримано 66 осіб. Половину з них було заарештовано, третину взято під домашній арешт, решту відпустили під заставу.
Станом на квітень 2017 року засуджено 8 учасників штурму Харківської ОДА.
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