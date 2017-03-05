У центрі Кабула біля посольства США стався потужний вибух
Інформації про жертв і постраждалих поки немає.
Причина вибуху також не відома, - повідомляє агентство Reuters з посиланням на очевидців.
Видання Daily Sabah повідомляє про чотирьох загиблих і мінімум 22 поранених.
З посиланням на міністра внутрішніх справ повідомляється, що вибух був спрямований проти "конвою іноземних військ", однак є загиблі військовими чи цивільними особами не повідомляється.
#BREAKING Bomb blast targets foreign forces in Kabul: official— AFP news agency (@AFP) 3 травня 2017 р.
TOLO news з посиланням на кореспондента на місці події повідомляє, що вибух влаштував смертник, який був на вигляд літнім чоловіком.
З посиланням на місцевих силовиків, кажуть, що вибух стався в районі розташованому недалеко від посольства США, в будівлі якого також знаходиться офіс місії НАТО.
Нагадаємо, бойовики "Талібана" в п'ятницю вбили щонайменше 140 афганських солдатів під час нападу на військову базу в місті Мазарі-Шаріф.
Раніше 36 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" були вбиті в результаті скинутої США бомби на Афганістан.
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