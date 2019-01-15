У центрі Кабула вибухнула вантажівка: четверо загиблих, 113 поранених
Вибух стався біля комплексу Green Village, де розміщуються офіси кількох міжнародних організацій і готелі. За даними афганської влади, вибухнула вантажівка, в яку заклали вибуховий пристрій. Вибухом було пошкоджено кілька будівель, повідомляє The Associated Press.
Міністр внутрішніх справ Наджиб Даніш заявив, що серед загиблих є троє солдатів і один цивільний.
Представник Міністерства охорони здоров'я повідомив, що 113 поранених були доставлені в різні лікарні в Кабулі. Серед поранених - 23 дітей і 12 жінок, більшість поранених є цивільними особами.
Ця територія часто була об'єктом нападу в минулому. Багато іноземців живуть у цьому районі, який посилено охороняється афганськими військовими, а також приватними охоронцями. Дороги до району залишалися заблокованими силами безпеки протягом ночі і у вівторок вранці.
Відповідальність за теракт взяв на себе "Талібан", а у заяві групи йдеться про участь п'яти нападників, включаючи терориста-смертника. Чотири інші нападники вступили у перестрілку із афганськими військовими, але таліби не повідомили, що з ними сталося.
Напад стався за кілька годин до того, як посольство США в Кабулі оголосило, що спеціальний посланник в Афганістані Залмай Халілзад прибув у Кабул, щоб зустрітися з президентом Ашрафом Гані та іншими політичними лідерами, щоб обговорити наступні кроки у зусиллях США із сприяння мирного процесу в Афганістані.
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