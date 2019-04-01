У центрі Кельна сталася стрілянина, є затриманий
За попередніми даними, стрілянина сталася близько 14:00 за місцевим часом недалеко від центрального вокзалу. Поліцейські незабаром затримали чоловіка біля станції метро неподалік, повідомляє Bild.
За інформацією поліції, у затриманого була холодна зброя. Свідки повідомили, що чоловік зник з місця події в машині.
Також повідомляється про другого підозрюваного, який попрямував до розташованого неподалік берегу річки Рейн.
Поліція в Twitter повідомила, що було проведено обшук в одному з будинків, розташованому на вулиці, де сталася стрілянина, нікого не затримували.
Раніше правоохоронці повідомили, що на вулиці сталася сварка між декількома чоловіками, після чого пролунали постріли. Про постраждалих в результаті стрілянини не повідомляється.
Нагадаємо, у німецькому Майнці та голландському Роттердамі затримали п’ятьох вихідців з "незахідних країн" за підозрою у підготовці теракту.
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