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У центрі Кельна сталася стрілянина, є затриманий

За інформацією поліції, у затриманого була холодна зброя
У центрі Кельна в п'ятницю сталася стрілянина, поліцейські затримали одного підозрюваного.
У центрі Кельна сталася стрілянина, є затриманий Фото: web.de

За попередніми даними, стрілянина сталася близько 14:00 за місцевим часом недалеко від центрального вокзалу. Поліцейські незабаром затримали чоловіка біля станції метро неподалік, повідомляє Bild.

За інформацією поліції, у затриманого була холодна зброя. Свідки повідомили, що чоловік зник з місця події в машині.

Також повідомляється про другого підозрюваного, який попрямував до розташованого неподалік берегу річки Рейн.

Поліція в Twitter повідомила, що було проведено обшук в одному з будинків, розташованому на вулиці, де сталася стрілянина, нікого не затримували.

Раніше правоохоронці повідомили, що на вулиці сталася сварка між декількома чоловіками, після чого пролунали постріли. Про постраждалих в результаті стрілянини не повідомляється.

Нагадаємо, у німецькому Майнці та голландському Роттердамі затримали п’ятьох вихідців з "незахідних країн" за підозрою у підготовці теракту.

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04 01 2019 18:59
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