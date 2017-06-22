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У центрі Києва біля Золотих Воріт вбили учасника АТО, - ОНОВЛЕНО

Потерпілому намагалися надати першу допомогу перехожі та бригада "швидкої", але від ножового поранення чоловік помер
У Києві в четвер, 22 червня, біля станції метро Золоті Ворота конфлікт між двома чоловіками закінчився загибеллю одного з них.
У центрі Києва біля Золотих Воріт вбили учасника АТО, - ОНОВЛЕНО

Про це повідомили в столичній поліції.

"Сталося вбивство, подробиці згодом", - сказала Громадському речниця поліції Києві Оксана Блищик.

Як повідомляє LB.ua, потерпілому намагалися надати першу допомогу перехожі та бригада "швидкої", але від ножового поранення чоловік помер.

За даними видання Київ Оперативний, двоє чоловіків разом випивали, між ними стався конфлікт, який перейшов у бійку. В ході бійки один з чоловіків завдав ножове поранення іншому, в результаті якого той помер.

ОНОВЛЕНО.

Зі слів свідків, виникла суперечка між двома молодими чоловіками, один з яких грав на синтезаторі.

За музиканта вступився його батько. Чоловік напав на батька, якого звали Сергій і наніс йому кілька ударів ножем, від яких він помер прямо на очах у сина, повідомляють "Вартові Еспресо".

Причиною невдоволення з боку вбивці стало те, що нібито голосно грала музика. Відомо, що у хлопця-піаніста вчора був випускний іспит.

Вбивця затриманий, проводяться слідчі дії. Загиблому близько 60 років. Він - учасник АТО, капітан, воював під Мар'їнкою.

За деякими даними, загинув голова профспілки працівників-мігрантів України Сергій Олійник.

Вбивця 1959 року народження, пенсіонер, жив навпроти місця трагедії.

Повідомляється, що працівники поліції вже затримали підозрюваного.

Нагадаємо, що у Польщі двоє українців жорстоко вбили свою співвітчизницю, її тіло зі слідами насильницької смерті виявили у місцевій водоймі.

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22 06 2017 22:22
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