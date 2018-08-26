CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні в центрі Києва на перехресті вулиць Федорова і Антоновича сталася ДТП - перекинувся інкасаторський мікроавтобус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Києва через ДТП перекинувся інкасаторський автомобіль
За попередньою інформацією, постраждала одна людина
Фото: espreso.tv
Поліцейські, які оформляли ДТП, відзначили, що водій червоного Volkswagen їм розповіла, що рухалася по Федорова на невизначений сигнал світлофора ("її засліпило сонце і вона не впевнена, що був зелений"), а в цей час у бік Ocean Plaza їхав інкасаторський Mersedes, повідомляє "Еспресо".
Він почав уникати удару, проте не вийшло. Сталося зіткнення, в результаті легковик залишився без передньої частини, а мікроавтобус перекинувся.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина - її госпіталізували з машини інкасаторів. На місці працює поліція.
Нагадаємо, що на Луганщині сталася ДТП, у результаті якої одна людина загинула, ще четверо отримали тілесні ушкодження.
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