У центрі Києва через ДТП перекинувся інкасаторський автомобіль

Сьогодні в центрі Києва на перехресті вулиць Федорова і Антоновича сталася ДТП - перекинувся інкасаторський мікроавтобус.

Поліцейські, які оформляли ДТП, відзначили, що водій червоного Volkswagen їм розповіла, що рухалася по Федорова на невизначений сигнал світлофора ("її засліпило сонце і вона не впевнена, що був зелений"), а в цей час у бік Ocean Plaza їхав інкасаторський Mersedes, повідомляє "Еспресо".

Він почав уникати удару, проте не вийшло. Сталося зіткнення, в результаті легковик залишився без передньої частини, а мікроавтобус перекинувся.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина - її госпіталізували з машини інкасаторів. На місці працює поліція.

Нагадаємо, що на Луганщині сталася ДТП, у результаті якої одна людина загинула, ще четверо отримали тілесні ушкодження.