У центрі Києва депутатка потрапила в ДТП

Народний депутат від "Народного фронту" Наталя Кацер-Бучковська потрапила у ДТП в центрі Києва.

"Вчора (9 грудня – ред.) зі мною сталося ДТП, ми з сином на моємо авто білій Honda Civic рухалися по головній дорозі у напрямку вул. Мазепи з вул. Лаврської. В момент, коли я на зелений сигнал світлофора перетинала перехрестя площі Слави, водій іншого авто, Honda чорного кольору, не надавши моєму авто переваги руху, повертаючи на вул Героїв Крут, врізалася в мою машину", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За словами Кацер-Бучковської, попередні висновки поліції свідчать про відсутність в її діях порушень правил дорожнього руху.

"Свою вину в ДТП не заперечує водій іншого автомобіля, котра пояснила, що допустила помилку не пропустивши зустрічну (мою) машину, не зорієнтувалася в дорожній ситуації і не загальмувала, щоб уникнути зіткнення", - написала нардеп, додавши, що вони із сином були пристебнуті ременями безпеки, проте, отримали удари від зіткнення.

"Дитина з гематомою знаходиться під наглядом лікарів, почувається нормально. Я займаюся юридичним оформленням ДТП, даю пояснення, пишу заяву в страхову компанію", - написала нардеп.

Нагадаємо, що народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко потрапив у ДТП під Києвом.