У центрі Києва невідомі, погрожуючи зброєю, пограбували помічника судді

У вівторок, 28 лютого, у центрі Києва пограбували помічника судді Апеляційного суду Київської області.

Чоловік звернувся до правоохоронців після того, як троє невідомих, погрожуючи зброєю, забрали в нього сумку з грошима, повідомляє "LB.ua" з посиланням на власні джерела у поліції.

Відомо, що злочинці зникли на автомобілі марки Volkswagen.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу - розбій.

Нагадаємо, що в Києві 15 лютого невідомі залізли в автомобіль депутата Верховної Ради та пограбували його.