НОВИНИУ вівторок, 28 лютого, у центрі Києва пограбували помічника судді Апеляційного суду Київської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Києва невідомі, погрожуючи зброєю, пограбували помічника судді
У помічника судді вкрали 1,6 млн грн
Фото: з вільних джерел
Чоловік звернувся до правоохоронців після того, як троє невідомих, погрожуючи зброєю, забрали в нього сумку з грошима, повідомляє "LB.ua" з посиланням на власні джерела у поліції.
Відомо, що злочинці зникли на автомобілі марки Volkswagen.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу - розбій.
Нагадаємо, що в Києві 15 лютого невідомі залізли в автомобіль депутата Верховної Ради та пограбували його.
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01 03 2017 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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