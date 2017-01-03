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У центрі Києва невідомі, погрожуючи зброєю, пограбували помічника судді

У помічника судді вкрали 1,6 млн грн
У вівторок, 28 лютого, у центрі Києва пограбували помічника судді Апеляційного суду Київської області.
У центрі Києва невідомі, погрожуючи зброєю, пограбували помічника судді Фото: з вільних джерел

Чоловік звернувся до правоохоронців після того, як троє невідомих, погрожуючи зброєю, забрали в нього сумку з грошима, повідомляє "LB.ua" з посиланням на власні джерела у поліції. 

Відомо, що злочинці зникли на автомобілі марки Volkswagen.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу - розбій.

Нагадаємо, що в Києві 15 лютого невідомі залізли в автомобіль депутата Верховної Ради та пограбували його.

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01 03 2017 15:57
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