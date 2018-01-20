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У центрі Києва палає п'ятиповерхівка, – ФОТО

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає
20 січня о 19:42 на вул. Богдана Хмельницького, 14/12 у відселеному п'ятиповерховому житловому будинку виникла пожежа.
У центрі Києва палає п Фото: dsns.gov.ua

Як повідомляють у ДСНС, за попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Горить 5 поверх та дах будівлі. Площа пожежі складає близько 800 кв. м. На гасіння залучили 19 одиниць техніки та 72 чоловік особового складу.

Станом на 20:20 пожежу ще не вдалося локалізувати. Її причина також не відома. За словами речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві Світлани Водолаги, є, ймовірно, два варіанти: це або підпал, або необережне поводження з вогнем з боку безхатченків.


Фото: 112.ua


Фото: 112.ua


Фото: dsns.gov.ua


Фото: dsns.gov.ua


Фото: hromadske.ua


Фото: hromadske.ua

Нагадаємо, в Актюбінській області Казахстану під час руху загорівся автобус з пасажирами, внаслідок чого загинули 52 людини.

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20 01 2018 21:00
ТЕГИ: Київ, пожежа
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