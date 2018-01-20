У центрі Києва палає п'ятиповерхівка, – ФОТО

20 січня о 19:42 на вул. Богдана Хмельницького, 14/12 у відселеному п'ятиповерховому житловому будинку виникла пожежа.

Як повідомляють у ДСНС, за попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Горить 5 поверх та дах будівлі. Площа пожежі складає близько 800 кв. м. На гасіння залучили 19 одиниць техніки та 72 чоловік особового складу.

Станом на 20:20 пожежу ще не вдалося локалізувати. Її причина також не відома. За словами речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві Світлани Водолаги, є, ймовірно, два варіанти: це або підпал, або необережне поводження з вогнем з боку безхатченків.



Фото: 112.ua



Фото: 112.ua



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua



Фото: hromadske.ua



Фото: hromadske.ua

Нагадаємо, в Актюбінській області Казахстану під час руху загорівся автобус з пасажирами, внаслідок чого загинули 52 людини.