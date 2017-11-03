У центрі Києва песіонерів безкоштовно годуватимуть

Точка безкоштовного гарячого харчування для пенсіонерів запрацювала у сквері між вулицями Верхній Вал, 24 і Нижній Вал.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив бізнесмен Гарик Корогодський.

Він зазначив, що відкрили точку небайдужі жителі Подолу, які "часто спостерігають, як милі бабусі риються у смітниках, замість того, щоб воркувати на лавках з брутальними дідусями".

Точка працюватиме у сквері між вулицями Верхній Вал, 24 і Нижній Вал, 23 щоденно, крім понеділків, з 13:00 до 15:00.

"Щодня ми будемо роздавати суп, пиріжок – кожному пенсіонеру, незалежно від його місця проживання", – написав Корогодський.

Він додав, що гастрономічну підтримку пенсіонерам надали три столичні ресторани.

Нагадаємо, Україна залишається в десятці найбідніших країн.

Згідно з опитуваннями, лише третині українців вистачає бюджету на харчування, а для купівлі одягу та взуття треба позичати.