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У центрі Києва песіонерів безкоштовно годуватимуть

Підтримку надали три столичні ресторани
Точка безкоштовного гарячого харчування для пенсіонерів запрацювала у сквері між вулицями Верхній Вал, 24 і Нижній Вал.
У центрі Києва песіонерів безкоштовно годуватимуть Фото: facebook.com/garik.korogodskiy

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив бізнесмен Гарик Корогодський.

Він зазначив, що відкрили точку небайдужі жителі Подолу, які "часто спостерігають, як милі бабусі риються у смітниках, замість того, щоб воркувати на лавках з брутальними дідусями".

Точка працюватиме у сквері між вулицями Верхній Вал, 24 і Нижній Вал, 23 щоденно, крім понеділків, з 13:00 до 15:00. 

"Щодня ми будемо роздавати суп, пиріжок – кожному пенсіонеру, незалежно від його місця проживання", – написав Корогодський.

Він додав, що гастрономічну підтримку пенсіонерам надали три столичні ресторани.

Нагадаємо, Україна залишається в десятці найбідніших країн.

Згідно з опитуваннями, лише третині українців вистачає бюджету на харчування, а для купівлі одягу та взуття треба позичати.

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11 03 2017 19:30
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