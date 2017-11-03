У центрі Києва песіонерів безкоштовно годуватимуть
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив бізнесмен Гарик Корогодський.
Він зазначив, що відкрили точку небайдужі жителі Подолу, які "часто спостерігають, як милі бабусі риються у смітниках, замість того, щоб воркувати на лавках з брутальними дідусями".
Точка працюватиме у сквері між вулицями Верхній Вал, 24 і Нижній Вал, 23 щоденно, крім понеділків, з 13:00 до 15:00.
"Щодня ми будемо роздавати суп, пиріжок – кожному пенсіонеру, незалежно від його місця проживання", – написав Корогодський.
Він додав, що гастрономічну підтримку пенсіонерам надали три столичні ресторани.
Нагадаємо, Україна залишається в десятці найбідніших країн.
Згідно з опитуваннями, лише третині українців вистачає бюджету на харчування, а для купівлі одягу та взуття треба позичати.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків