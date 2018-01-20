Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У центрі Києва побили громадянина Великої Британії

У молодого чоловіка діагностували тріщини зубів, тріщину в носі, забій плеча
У центрі Києва невідомі побили 23-річного громадянина Великої Британії Ліама Ентоні Тонга.
У центрі Києва побили громадянина Великої Британії Фото: facebook.com/maria.makukha

Про це повідомляє "Громадське радіо".

Згідно з інформацією, хлопець мав повертатися додому до Великобританії. Він здав орендовану квартиру і з валізою вийшов на вулицю, щоб прогулятися Києвом перед відльотом. Навпроти Михайлівського собору на нього напали невідомі. Спочатку почали кидатися сніжками, штовхнули ногою валізу, потім повалили і почали бити.

Побитого чоловіка побачила киянка – психолог Марія Макуха.

"Я спитала англійською: "Що сталося?" Він розповів, що на нього напали троє молодих людей. Їхню зовнішність він не зміг розпізнати. Пам’ятає, що в одного була зелена куртка. Обличчя у них були прикриті капюшонами або шапками. Далі я викликала поліцію. Поліція сказала, що потрібно заїхати по "швидкій" спочатку, взяти довідки. Ми це зробили", – розповіла вона.

У молодого чоловіка діагностували тріщини зубів, тріщину в носі, забій плеча. Як вважає Макуха, напад скоїли не з метою пограбування, тому що всі речі потерпілого виявилися на місці. Вона передбачає, що це сталося через те, що волосся хлопця рожевого кольору і він має пірсинг у носі.

Постраждалий Тонг на своїй сторінці написав, що ніколи не забуде цей день і "думав, що помре".

"Вони умудрились загнати одну з моїх пірсингових прикрас всередину моєї губи, і тепер її треба розрізати хірургам, під моїм оком болючий поріз, міліметр від ока. Мій ніс (на щастя) лише частково пошкоджений, хоча кровоточить уже десять годин (від часу, коли це трапилось). Моя права рука достатньо забита, але терпимо, ⅚ моїх передніх зубів повністю розбиті і сильно болять, навіть просто від дихання. Але я … окей", – написав він.

Нагадаємо, 15 січня невідомі побили адвоката Василя Зайченка та членів сім'ї в його квартирі в Києві.

У ніч на 16 грудня в центрі Києва в піцерії сталася бійка між персоналом і відвідувачами закладу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (1) +

Додати коментар
  • Валерий Волохов21 січня 2018 06:17
    Вітаємо в Зімбабве! А він що, думав, нібито в Зімбабве можна з'являтися в такому вигляді? Відповісти
20 01 2018 23:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.