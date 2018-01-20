У центрі Києва побили громадянина Великої Британії

У центрі Києва невідомі побили 23-річного громадянина Великої Британії Ліама Ентоні Тонга.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

Згідно з інформацією, хлопець мав повертатися додому до Великобританії. Він здав орендовану квартиру і з валізою вийшов на вулицю, щоб прогулятися Києвом перед відльотом. Навпроти Михайлівського собору на нього напали невідомі. Спочатку почали кидатися сніжками, штовхнули ногою валізу, потім повалили і почали бити.

Побитого чоловіка побачила киянка – психолог Марія Макуха.

"Я спитала англійською: "Що сталося?" Він розповів, що на нього напали троє молодих людей. Їхню зовнішність він не зміг розпізнати. Пам’ятає, що в одного була зелена куртка. Обличчя у них були прикриті капюшонами або шапками. Далі я викликала поліцію. Поліція сказала, що потрібно заїхати по "швидкій" спочатку, взяти довідки. Ми це зробили", – розповіла вона.

У молодого чоловіка діагностували тріщини зубів, тріщину в носі, забій плеча. Як вважає Макуха, напад скоїли не з метою пограбування, тому що всі речі потерпілого виявилися на місці. Вона передбачає, що це сталося через те, що волосся хлопця рожевого кольору і він має пірсинг у носі.

Постраждалий Тонг на своїй сторінці написав, що ніколи не забуде цей день і "думав, що помре".

"Вони умудрились загнати одну з моїх пірсингових прикрас всередину моєї губи, і тепер її треба розрізати хірургам, під моїм оком болючий поріз, міліметр від ока. Мій ніс (на щастя) лише частково пошкоджений, хоча кровоточить уже десять годин (від часу, коли це трапилось). Моя права рука достатньо забита, але терпимо, ⅚ моїх передніх зубів повністю розбиті і сильно болять, навіть просто від дихання. Але я … окей", – написав він.

Нагадаємо, 15 січня невідомі побили адвоката Василя Зайченка та членів сім'ї в його квартирі в Києві.

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