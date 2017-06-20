У центрі Києва пожежа, - ВІДЕО Як відомо, за адресою Хрещатик, 40 розташований колишній центральний гастроном Києва

На вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.

Фото: Dmitry Kolomiets

"Хрещатик, 40 – горить дах. На місці працюють рятувальники. Це наразі вся інформація", - повідомила речник ДСНС Києва Світлана Водолага у коментарі "Українській правді.Київ". Як відомо, за адресою Хрещатик, 40 розташований колишній центральний гастроном Києва. Нагадаємо, вчора у Києві на вулиці Електриків згорів мікроавтобус Volkswagen T4.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію