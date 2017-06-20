CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Києва пожежа, - ВІДЕО
Як відомо, за адресою Хрещатик, 40 розташований колишній центральний гастроном Києва
Фото: Dmitry Kolomiets
"Хрещатик, 40 – горить дах. На місці працюють рятувальники. Це наразі вся інформація", - повідомила речник ДСНС Києва Світлана Водолага у коментарі "Українській правді.Київ".
Як відомо, за адресою Хрещатик, 40 розташований колишній центральний гастроном Києва.
Нагадаємо, вчора у Києві на вулиці Електриків згорів мікроавтобус Volkswagen T4.
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20 06 2017 17:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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