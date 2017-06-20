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У центрі Києва пожежа, - ВІДЕО

Як відомо, за адресою Хрещатик, 40 розташований колишній центральний гастроном Києва
На вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.
У центрі Києва пожежа, - ВІДЕО Фото: Dmitry Kolomiets

"Хрещатик, 40 – горить дах. На місці працюють рятувальники. Це наразі вся інформація", - повідомила речник ДСНС Києва Світлана Водолага у коментарі "Українській правді.Київ".

Як відомо, за адресою Хрещатик, 40 розташований колишній центральний гастроном Києва. 

Нагадаємо, вчора у Києві на вулиці Електриків згорів мікроавтобус Volkswagen T4.

 

 

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20 06 2017 17:39
ТЕГИ: Київ, пожежа
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