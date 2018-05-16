У центрі Києва праворадикали протестують проти дискусії на тему ЛГБТ Станом на 19:15 ситуація спокійна

У Києві на бульварі Тараса Шевченка зібрались учасники праворадикальних організацій, які планують не допустити проведення дискусії на тему "Наступ на права ЛГБТ як форма цензури: досвід Росії", який запланований у хабі "ПеремогаSpace".

Фото: hromadske.ua

Близько 40 учасників акції зібрались біля станції метро "Університет". Вони вирушили до хабу "ПеремогаSpace", який розташований на бульварі Шевченка, 62, повідомляє "Громадське". Один з учасників події заявив, що метою акції є протест проти лекції "Наступ на права ЛГБТ як форма цензури: досвід Росії", а також проти діяльності правозахисної організації Amnesty International. Учасників акції супроводжують 5 машин патрульних. На місці також перебувають близько 30 поліцейських. Олександра Назарова, ЛГБТ-активістка вийшла одна і самотужки стоїть навпроти натовпу праворадикалів. Праворадикали пошкодили її плакат, поліція діалогу звернулась до активістки з проханням не провокувати конфлікт. Нагадаємо, що 10 травня представники праворадикальних організацій зірвали лекцію про права ЛГБТ-спільноти в Києві.

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