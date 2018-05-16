У центрі Києва праворадикали протестують проти дискусії на тему ЛГБТ
Близько 40 учасників акції зібрались біля станції метро "Університет". Вони вирушили до хабу "ПеремогаSpace", який розташований на бульварі Шевченка, 62, повідомляє "Громадське".
Один з учасників події заявив, що метою акції є протест проти лекції "Наступ на права ЛГБТ як форма цензури: досвід Росії", а також проти діяльності правозахисної організації Amnesty International. Учасників акції супроводжують 5 машин патрульних. На місці також перебувають близько 30 поліцейських.
Олександра Назарова, ЛГБТ-активістка вийшла одна і самотужки стоїть навпроти натовпу праворадикалів.
Праворадикали пошкодили її плакат, поліція діалогу звернулась до активістки з проханням не провокувати конфлікт.
Нагадаємо, що 10 травня представники праворадикальних організацій зірвали лекцію про права ЛГБТ-спільноти в Києві.
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