У центрі Києва проходить смолоскипна хода на честь дня народження Бандери

Учасники акції ідуть із запаленими факелами та з національними прапорами

Націоналістичні організації розпочали у Києві смолоскипну ходу з нагоди 110-річчя від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Так, близько тисячі учасників ходи, організованої, зокрема, ВО “Свобода” та Правим сектором, вирушили від пам’ятника Кобзареві з парку Тараса Шевченка в напрямку вулиці Хрещатик, повідомляє "Укрінформ".

Учасники акції ідуть із запаленими факелами та з національними прапорами, а також зі стягами ВО "Свобода" й "Правого сектору".

У ході беруть прихильники партії "Свобода", національно-визвольного руху "Правий сектор", Конгресу українських націоналістів, організації "Сокіл" та інші.

Очолює колону дівчина, яка несе портрет Степана Бандери. За нею крокує шеренга барабанщиків.



Фото:Укрінформ

Очікується, що учасники пройдуть вулицею Хрещатик і завершать акцію проведенням віче на Майдані Незалежності.

Також активісти розгорнули великий червоно-чорний стяг, який одночасно несуть кілька активістів.

Активісти скандують: "Слава Україні! - Героям Слава!", "Слава нації! - Смерть ворогам!", "Україна - понад усе!", "Слава Степану Бандері", "Слава Героям України".

По периметру колону охороняють правоохоронці.

"Новий рік починається з уродин Степана Бандери, і всі українці вшановують 110-ту річницю з дня народження великого українця. Акції проходять по всій Україні, вже 218 органів місцевого самоврядування цьогоріч ухвалили рішення вивішувати червоно-чорні прапори. Тому ми можемо говорити, що ідеї, які проповідував Степан Бандера, максимально є актуальні, і наше завдання, цього покоління, максимально їх втілювати", - зазначив один з лідерів ВО “Свобода” Руслан Кошулинський.

Водночас "Національний корпус" та"Національні дружини" розпочали окрему акцію на честь 110-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Вони рушили ходою з вулиці Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.

Як повідомлялося, 1 січня виповнилось 110 років від дня народження українського політичного діяча, теоретика та ідеолога українського національного руху ХХ століття, голови Проводу ОУН(б) Степана Бандери.

Бандера разом із Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 року. У липні 1941 року нацисти помістили Бандеру під домашній арешт, а згодом відправили до концтабору Заксенхаузен. Його звільнили у вересні 1944 року та запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю з гітлерівцями не погодився.

Бандера загинув 15 жовтня 1959 року від рук агента КГБ Богдана Сташинського. Похований Бандера на кладовищі у Мюнхені.

Націоналістичні організації традиційно 1 січня проводять смолоскипну ходу до дня народження Бандери.

Раніше, iPress.ua повідомляв, що посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що "був шокований", коли дізнався про проголошення 2019 року у Львівській області роком Степана Бандери.