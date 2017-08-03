Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У центрі Києва розстріляли авто: водій помер, поранено дітей

Поліція шукає свідків
На вулиці Антоновича у Києві невідомі розстріляли автомобіль Mercedes-Benz CLS, в якому їхав місцевий бізнесмен з двома дітьми. Чоловік загинув на місці.
У центрі Києва розстріляли авто: водій помер, поранено дітей Фото: facebook.com/KyivOperativ

Про це у Facebook повідомила спільнота "Киев Оперативный".

"Розстріляли автомобіль Mercedes-Benz CLS. Чоловік який був за кермом, помер на місці, поранена дитина в терміновому порядку госпіталізована", – йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що особа вбитого встановлена. Це місцевий мешканець, який займався бізнесом. 

"Киянин разом із двома дітьми повертався автомобілем додому. Біля будинку невідомий розстріляв Mercedes: чоловік загинув, а дітей доставили в лікарню", – повідомили в Нацполіції Києва.

На місці працюють слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції. Попередньо відомо, що зловмисник зробив шість пострілів, імовірно – із пістолета Макарова.


Фото: npu.gov.ua

Дітей, які перебували у салоні авто, доставили в "Охматдит". Інформація про їх стан уточнюється.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. 

Поліція встановлює свідків та очевидців події, проводиться ретельний огляд прилеглої території. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх подробиць події та осіб, причетних до вбивства.

Нагадаємо, 2 березня у Києві на Райдужному масиві вранці чоловік відкрив вогонь з пістолета і захопив маршрутку.

У Шевченківському районі Києва 22 лютого близько 14 години сталася перестрілка. Невідомі обстріляли автомобіль та втекли.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 03 2017 21:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.