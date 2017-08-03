У центрі Києва розстріляли авто: водій помер, поранено дітей
Про це у Facebook повідомила спільнота "Киев Оперативный".
"Розстріляли автомобіль Mercedes-Benz CLS. Чоловік який був за кермом, помер на місці, поранена дитина в терміновому порядку госпіталізована", – йдеться в повідомленні.
Згодом стало відомо, що особа вбитого встановлена. Це місцевий мешканець, який займався бізнесом.
"Киянин разом із двома дітьми повертався автомобілем додому. Біля будинку невідомий розстріляв Mercedes: чоловік загинув, а дітей доставили в лікарню", – повідомили в Нацполіції Києва.
На місці працюють слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції. Попередньо відомо, що зловмисник зробив шість пострілів, імовірно – із пістолета Макарова.
Фото: npu.gov.ua
Дітей, які перебували у салоні авто, доставили в "Охматдит". Інформація про їх стан уточнюється.
За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.
Поліція встановлює свідків та очевидців події, проводиться ретельний огляд прилеглої території. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх подробиць події та осіб, причетних до вбивства.
Нагадаємо, 2 березня у Києві на Райдужному масиві вранці чоловік відкрив вогонь з пістолета і захопив маршрутку.
У Шевченківському районі Києва 22 лютого близько 14 години сталася перестрілка. Невідомі обстріляли автомобіль та втекли.
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