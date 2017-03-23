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У центрі Києва застрелили екс-депутата Держдуми Вороненкова, - ОНОВЛЕНО

Стрілянина сталася біля готелю "Прем'єр-палац"
У центрі Києва на вулиці Пушкінській 23 березня сталася стрілянина, внаслідок якої є, як мінімум, дві людські жертви.
У центрі Києва застрелили екс-депутата Держдуми Вороненкова, - ОНОВЛЕНО Фото: соцмережі

Стрілянина сталася біля готелю "Прем'єр-палац", повідомляє у Facebook свідок події Володимир Серветник.

Речник поліції Києва Оксана Блищик повідомила, що поліція уточнює інформацію і попросила стежити за сайтом, інформує "Українська правда".

За інформацією речника Нацполіції Ярослава Тракала, на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Ще один свідок події пише у Facebook, що "вбито двоє чоловіків", і додає нові фото.

У свою чергу в ефірі телеканалу "112 Україна" глава поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що в перестрілці на Пушкінській у Києві вбили екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. 

Оновлення. Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що вбитий у центрі Києва також колишній колишній депутат російського парламенту Денис Вороненков йшов на зустріч з ним.

Нагадаємо, Вороненков дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про державну зраду Віктора Януковича.

23 січня Луценко говорив про те, що його відомство допитало двох колишніх депутатів Держдуми. Один з них - Ілля Пономарьов (йому торік дали дозвіл на проживання в Україні), іншого генпрокурор не назвав. "Їхні показання свідчать про те, що механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв у центрі Києва. Під час візиту Суркова в грудні вже йшлося про ймовірне військове вторгнення", - сказав Луценко.

Через кілька днів після цього російська газета "Коммерсантъ" написала, що другим депутатом був комуніст Денис Вороненков, який переїхав в Україну.

Через кілька тижнів Вороненков повідомив, що 6 грудня він отримав громадянство України, оскільки є наполовину українцем.

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23 03 2017 13:08
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