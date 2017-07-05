У центрі Києва сталася стрілянина у "Гуллівері", поранено охоронця

Покупець супермаркету розбив пляшку, а коли охоронці повели його до службового приміщення, почав стріляти

У Києві в Печерському районі на площі Спортивній у супермаркеті чоловік відкрив стрілянину і поранив одного з охоронців.

"Подія сталася в Печерському районі на площі Спортивній. Потерпілого з пораненням в живіт доставили до лікарні", - повідомила начальник відділу комунікації столичної поліції Оксана Блищик у Facebook.

О 15:30 правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в супермаркеті. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Печерського та Головного управлінь поліції.

"Попередньо встановлено, що покупець взяв з полиці пляшку напою, а коли підійшов до каси, вона розбилася. Охорона супермаркету запросила його до свого службового приміщення. Там чоловік дістав зброю, зробив кілька пострілів і поранив охоронця в живіт", - уточнила речниця поліції.

Зловмисника (встановлено, що він - киянин 1969 року народження) затримали, зброю вилучили, а потерпілому викликали "швидку" і доставили до лікарні. Дані і стан потерпілого уточнюють.

Подію зареєстровано, вирішується питання правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, минулого місяця на перетині вулиць Вишгородської та Беліцької стався конфлікт, під час якого один з учасників дістав травматичний пістолет і почав стріляти.