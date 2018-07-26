У центрі Києва сталася стрілянина в ресторані

Попередньо, зловмисників було кілька - зараз їх розшукує поліція

У центрі Києва в ресторані "Катюша" на бульварі Лесі Українки сталася стрілянина.

Стріляли на веранді закладу близько 11-х години ранку. За попередньою інформацією, невідомий чоловік стріляв з пістолета Макарова. Він кинув його на веранді ресторану і зник. За словами поліції, всього чоловіків було кілька (попередньо 3-6), і всі вони втекли після інциденту, повідомляє "Информатор".

Відвідувачі ресторану розповіли, що самого стрілка не розгледіли, однак чули постріли. Керівництво і працівники закладу відмовилися від коментарів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.



Фото: kiev.informator.ua