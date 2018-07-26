У центрі Києва сталася стрілянина в ресторані
Стріляли на веранді закладу близько 11-х години ранку. За попередньою інформацією, невідомий чоловік стріляв з пістолета Макарова. Він кинув його на веранді ресторану і зник. За словами поліції, всього чоловіків було кілька (попередньо 3-6), і всі вони втекли після інциденту, повідомляє "Информатор".
Відвідувачі ресторану розповіли, що самого стрілка не розгледіли, однак чули постріли. Керівництво і працівники закладу відмовилися від коментарів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Фото: kiev.informator.ua
На місці працює поліція і слідчо-оперативна група. Сам заклад огородили стрічкою і закрили для відвідувачів, так як там ведуться слідчі дії. На даний момент йде пошук злочинців. За наявною інформацією, це чоловіки спортивної статури у спортивному одязі.
У поліції Києва згодом пояснили, що уточнюють інформацію щодо потерпілих. Також вирішується питання про відкриття кримінальної справи за статтею "хуліганство".
Нагадаємо, в Одесі вночі на розі вулиць Дерибасівська і Преображенська чоловік стріляв по підлітках, які каталися на скейтах.
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