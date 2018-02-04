У центрі Києва стріляли й побили іноземця
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"До поліції о 16:50 надійшло повідомлення, що по вулиці Верхній чути постріли. На місці події поліція виявила автомобіль Porsche Cayenne, біля якого знайшли дві гільзи. Із показів свідків, після того, як пролунали постріли, від цієї машини від’їхали два автомобілі", – йдеться у повідомленні.
Потерпілого іноземця, 1988 року народження, з місця події забрала «швидка»: він розповів, що його побили невідомі. На місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції. Під час огляду іномарки правоохоронці вилучили пістолет револьвер під патрон Флобера.
Поліція встановлює обставини події, свідків та очевидців, а також спілкується із потерпілим. Крім цього, правоохоронці перевіряють записи з відеокамер спостережень, які могли зафіксувати дану подію.
Нагадаємо, раніше поліція затримала 11 осіб через стрілянину в нічному клубі в Івано-Франківську.
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