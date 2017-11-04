У центрі Києва вночі пролунав вибух, - ВІДЕО, - ОНОВЛЕНО
Про інцидент в Києві повідомляє Громадське. Як видно із відео, вибух стався у приміщенні, в якому розміщувався ресторан Stefano's Fine Food Factory.
У поліції повідомили, що на місці працювали вибухотехніки, проводиться експертиза. Наразі інших подробиць не повідомляється.
Оновлення. Столична поліція почала розслідування за фактом вибуху у центрі Києва на вулиці Володимирській. Про це у Facebook написала начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у Києві Оксана Блищик.
За її словами, зараз поліція встановлює обставини події.
"Розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі", - написала вона.
Нагадаємо, що 1 квітня в районі столичного метро "Петрівка" горів пластиковий дах однієї з будівель.
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