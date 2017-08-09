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У центрі Києва вибухнула машина: загинув чеченський розвідник, який воював в АТО

Наразі лікарі борються за життя жінки, а з дитиною все в порядку
У центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.
У центрі Києва вибухнула машина: загинув чеченський розвідник, який воював в АТО Фото: pravda.com.ua

В авто було троє пасажирів. За попередньою інформацією, чоловік загинув, жінка з дитиною госпіталізована, інформує "Українська правда". Вибуховою хвилею пошкоджено ще одне авто - Honda Crv.


Фото: pravda.com

На місці працюють правоохоронці та рятувальники, які поки що не коментують ситуацію.


Фото: pravda.com

Крім того, в районі вибуху зібралася велика кількість людей, інформує "112 Україна". Точної інформації про кількість постраждалих немає. За словами деяких очевидців, в автомобілі перебували декілька людей, в тому числі дитина.

Водночас радник голови МВС Зорян Шкіряк уточнив, що в зоні вибуху перебувала дитина, проте вона не постраждала.

"З дитиною все гаразд, наскільки мені повідомили. На місці перебуває В’ячеслав Аброськін", - зазначив Шкіряк.

Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві виявився Тимур Махаурі - член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.

За словами речника МВС Артема Шевченка, жінка, яка перебувала у машині, отримала серйозні ушкодження, за її життя борються лікарі. Водночас життя дитини не є під загрозою, серйозних травм у неї немає, інформує "Українська правда".

За попередньою інформацією, спрацював потужний вибуховий пристрій, закладений в автомобіль. Загиблий був громадянином Грузії. Як зазначив Шевченко, Махаурі затримувався в Україні, отримував умовний термін за незаконне зберігання зброї.

Правоохоронці порушили справу за фактом умисного вбивства, небезпечного для життя багатьох осіб.

Нагадаємо, що в Києві на вулиці Саперно-Слобідській в результаті дорожньо-транспортної пригоди у понеділок, 4 вересня, вибухнув автомобіль після того, як влетів у стовп.

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08 09 2017 19:04
ТЕГИ: вибух, Київ
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