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У центрі Києва виявили двометрового пітона на ліхтарній опорі

Пітона зняли з ліхтаря за допомогою телескопічної палиці
У центрі Києва на вул. Жилянській, 54, перехожі виявили пітона, який розташовувався на ліхтарній опорі.
У центрі Києва виявили двометрового пітона на ліхтарній опорі Фото: pixabay.com

"Рятувальник, що прибув, зняв тигрового пітона (довжиною близько 2 метрів) з ліхтаря за допомогою телескопічної палиці. Про факт зняття пітона повідомлено поліцію. Зараз пітон переданий приватному фахівцю на тимчасове утримання", - повідомляє Команди порятунку тварин у Facebook.


Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup


Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup


Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

В організації заявили про готовність повернути пітона власникові у тому разі, якщо він надасть докази приналежності змії і розповість, яким чином вона опинилася на ліхтарі.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському Одеської області 1 травня стався незвичайний інцидент - поліцейським довелося ловити крокодила, який випав з балконного вікна.

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17 07 2018 11:32
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