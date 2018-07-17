У центрі Києва виявили двометрового пітона на ліхтарній опорі
"Рятувальник, що прибув, зняв тигрового пітона (довжиною близько 2 метрів) з ліхтаря за допомогою телескопічної палиці. Про факт зняття пітона повідомлено поліцію. Зараз пітон переданий приватному фахівцю на тимчасове утримання", - повідомляє Команди порятунку тварин у Facebook.
Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
В організації заявили про готовність повернути пітона власникові у тому разі, якщо він надасть докази приналежності змії і розповість, яким чином вона опинилася на ліхтарі.
Нагадаємо, у Білгород-Дністровському Одеської області 1 травня стався незвичайний інцидент - поліцейським довелося ловити крокодила, який випав з балконного вікна.
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