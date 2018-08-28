У центрі Києва виявили притон, замаскований під масажний салон
Дохід від діяльності становив 250 тисяч гривень на місяць, а вартість послуг - 700 гривень за годину, повідомляють на сайті Національної поліції.
"29-річна киянка орендувала квартиру на вулиці Саксаганського і підшукувала дівчат для надання чоловікам інтимних послуг. Клієнтів вона знаходила через інтернет за оголошенням про надання послуг еротичного масажу. Під час проведення санкціонованих обшуків у квартирі, автомобілі і в житловому будинку організатора вилучили гроші, мобільні телефони, відеокамеру та комп'ютер, які направили на експертизу", - йдеться в повідомленні.
Слідчий відділ Голосіївського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 ("Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією") Кримінального кодексу.
Організаторці злочинного бізнесу оголошено про підозру у вчиненні злочину. Їй загрожує до семи років в'язниці.
Нагадаємо, що Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Львівській області виявили в одній з квартир у центрі Львова БДСМ-студію еротичного масажу, де дівчата надавали платні сексуальні послуги клієнтам-чоловікам.
Також, поліція Києва викрила бордель на вулиці Великій Васильківській.
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