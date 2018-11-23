У центрі Києва з 24 листопада обмежать рух для підготовки до новорічних свят
"Увага водіям! У зв'язку з початком монтажних робіт і устаткування новорічних локацій на Софійській та Контрактовій площі буде змінено дорожній рух з 24 листопада до 24 січня 2019 року, а саме: уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі)", - повідомляє організатор гулянь Folk Ukraine.
Рух транспорту обмежать уздовж Володимирського проїзду (права смуга в напрямку руху до Михайлівської площі). Також у цей період заборонять рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).
Під час самого святкування також буде діяти заборона руху вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку №23 на вулиці Софіївській до Рильського провулка):
19 грудня - з 16:00 до 22:00
24 грудня - з 16:00 до 22:00
31 грудня - з 20:00 до 03:00 1 січня 2019 року
1 січня 2019 - з 14:00 до 22:00
7 січня 2019 - з 12:00 до 16:00
У зв'язку з такими змінами буде відкрито рух транспорту у вихідні, неробочі та святкові дні на вулиці Хрещатик.
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